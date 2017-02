Repair-Café, LGBT Jugendtreff Begin Bielefeld, Betheljahr

Moderatorin Jasmina Bartl ist diesmal vor Ort in einer medienpädagogischen Einrichtung in Bielefeld und musste dafür nicht weit fahren. Denn Kanal 21 bietet seit jeher vielen Menschen einen Ort des Lernens in unterschiedlichen Kontexten an. Zum Beispiel Praktikant*innen, Auszubildende oder Flüchtlinge – alle können hier lernen, wie Fernsehen gemacht wird.

In der aktuellen Ausgabe geht es um diese Themen:

Das KuKS (Kultur- und Kommunikations-Zentrum Sieker) bietet mit seinem neuen Repair-Café eine günstige Alternative zum Reparieren defekter Elektrogeräte.

Im LBGT Jugendtreff „Begin Bielefeld“ finden junge Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle eine sichere Plattform.

In Bethel wird das sog. „Betheljahr“ angeboten. Es bietet jungen Menschen die Gelegenheit, unter anderem ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) zu absolvieren. Die Bielefeld-Sozial Redaktion hat einen FSJler bei seinem Engagement in seinem Betheljahr begleitet.