Richie Arndt Band

Wir haben ihn gern hier bei uns zu Gast, den Richie Arndt mit seinem einzigartigen BluesRock-Sound. Mit seiner Band gab er ein wunderbares Fernsehkonzert – Jetzt ist er erstmal im Backstage-Interview mit unserem Moderator Dennis Treiber. Wir erfahren, was er in der Zwischenzeit alles gemacht hat seit seinem letzten Auftritt bei uns und was sonst noch so ansteht. Und hören natürlemon aktuelle Musik von ihm in Ausschnitten aus seinem Fernsehkonzert-Auftritt, der Ende nächster Woche komplett via unserem Lieblingssender NRWision gezeigt wird.