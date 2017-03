Auf seiner Deutschland-Tournee hat der irische Singer/Songwriter Richie Ros zum Glück auch in der Meisenstraße in Bielefeld Halt gemacht. Denn sonst wär das Fernsehkonzert-Publikum nicht in den Genuss seiner wunderbaren Musik gekommen.

Wie er zu seiner Musik gekommen ist, das und noch viel mehr erzählt er unserem Moderator Alexander Jakuweit, der ihn Backstage interviewt hat. Dazu gibt es Ausschnitte aus seinem Fernsehkonzert-Auftritt, der Ende der Woche bei unserem Lieblingssender nrwision zu sehen sein wird.

Schaut mal bei uns vorbei: https://www.facebook.com/Fernsehkonzert/