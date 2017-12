Ryberski spielen poppigen Soul mit Funkgrooves, mitsingbaren Melodien und tanzbaren Rhythmen. Die Hooks gehen in die Ohren und die Kicks direkt in die Beine. Dafür sorgen eine tighte Rhythmussektion aus Gitarre, Bass, Schlagzeug und Percussion. Über allem liegt stets mehrstimmiger Gesang und eine Freude am intelligenten Arrangement!

Dazu gibt es das traditionelle Backstage-Interview, das euch mit Hintergrundinfos versorgt.

Besucht uns auf Facebook: https://www.facebook.com/Fernsehkonzert/