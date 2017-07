Sarah Möller & Leonie Boecker

Sarah und Leonie sind Mitglieder der Cheerleader-Gruppe der Bielefeld Wildcats.

Die beiden erzählen, was Cheerleading überhaupt ist und welcher Aufwand damit verbunden ist. Auch ihre bisherigen Erfolge und was die Zukunft noch bringt sind Themen des Interviews.

Wir waren außerdem mit einem Drehteam an einem Spieltag der Bielefeld Bulldogs dabei und zeigen das während der Talk-Sendung.



