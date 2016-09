Unsere Moderatorin Marlin Ernst führt in unserer Backstage-Reihe das Interview. Diesmal mit Ron Heiringhoff und Jaqueline Kirchhoff von der Band Seven Boots. Sie sprechen über ihre Musik, was ihnen wichtig ist, was sie noch alles vorhaben und vieles mehr. Das komplette Fernsehkonzert strahlt unser Lieblingssender nrwision ab der nächsten Woche im TV aus, online ist es schon früher verfügbar – wir geben euch zeitig Bescheid. Stay tuned!