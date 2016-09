Seven Boots bieten Blues und Rock aus eigener Feder, gemixt mit interessanten Interpretationen bekannter Größen. Nach 20 Jahren bleiben sie sich mit ihren kräftigen und druckvollen, aber auch melodiös und transparenten Sound treu und performen diesen mit besonderer Spielfreude. Das Markenzeichen von Seven Boots, der ehrliche und erdige Sound, begeisterte auch in diesem Fernsehkonzert die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Vor dem Konzert das obligatorische Backstage-Interview, das Moderatorin Marlin Ernst mit Ron Heiringhoff und Jaqueline Kirchhoff von der Band führt.



Dienstag 04.10.16 19:20, 22:10

Mittwoch 05.10.16 06:50, 15:30

Freitag 07.10.16 07:20, 16:00, 21:00

Samstag 08.10.16 04:05, 16:35

Sonntag 09.10.16 05:05, 17:35