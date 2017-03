Silent Cinema – Kurze Stummfilme, u.a. Music Cup, Die Verkehrsinsel und Swaying Nightmare

„Silent Cinema“ zeigt eine Reihe von Kurzfilmen, die jeweils stumm und nur mit Musik untermalt sind. Ob lustig oder auch etwas verstörend – jeder Film erzählt eine eigene kleine Geschichte in Bildern.

„Swaying Nightmare“ beschäftigt sich mit Liebe und der Angst vor Verlust. In dem Film „Mucis Cup“ dreht es sich um eine Tasse, aus der Musik erklingt. Auch ein von Filmen wie „Cast Away“ inspiriertes Werk namens „Die Verkehrsinsel“ lässt die Zuschauer ein Drama erleben. Diese und noch viele weitere Filme sind in dieser Ausgabe von Silent Cinema zu sehen.



Dienstag 14.03.17 01:50, 06:15, 10:40, 15:10, 19:15

Mittwoch 15.03.17 21:00

Donnerstag 16.03.17 00:20, 04:45, 09:10, 13:40, 17:40

Samstag 18.03.17 00:40, 11:25, 22:15

Sonntag 19.03.17 09:00, 19:45

Montag 20.03.17 06:35, 17:15