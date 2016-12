Achim „Pappa“ und „Rollin“ Robin Göbel sind in diesem Backstage-Interview zu Gast an der Fernsehkonzert-Theke – Stellvertretend für Ihre Band Soulfood Selection bei unserem Moderator Julian Bußmeyer. Achim wird nicht nur von seinem Sohn „Pappa“ genannt … Warum das so ist und noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Video.

Hier könnt ihr auch schon Ausschnitte aus ihrem Blues-Jazz-Funk-Soul-Reggae Fernsehkonzert-Auftritt sehen, der bald bei unserem Lieblingssender nrwision laufen wird.