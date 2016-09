Sprachkurs, Bielefeld-Pass, Wohnungssuche, Anstarren

Wenn man ganz neu in einem Land ist, gibt es viele Dinge, die man nicht sofort versteht. Abgesehen von der Sprache sind das unter anderem auch diverse Behördengänge oder Verhaltensweisen. Mit unserem neuen Magazin „Begin Your Integration“ wollen wir Hürden aus dem Weg räumen. Aber wir wollen auch wissen, was die schönen Seiten von Deutschland sind und zeigen unter anderem, wie man einen Sprachkurs findet und das dieser nicht immer im „Klassenzimmer“ stattfinden muss. Wer wissen möchte, was der „Bielefeld-Pass“ ist, ist hier genau richtig. Wir vergleichen Post in Deutschland und Syrien und zeigen, das Anstarren nicht immer negativ gemeint ist. Durch die Sendung führen unsere beiden Moderatoren Youssef und Benjamin.



Montag 03.10.16 19:35, 23:25

Dienstag 04.10.16 03:15, 07:05, 10:55, 14:45, 18:30

Donnerstag 06.10.16 00:45, 04:35, 08:25, 12:15, 16:05

Samstag 08.10.16 02:40, 15:10

Sonntag 09.10.16 03:40, 16:10