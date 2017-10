Sprich mit moBiel

Vor einiger Zeit hat eine Busfahrerin von moBiel nachts eine (in ihren Augen zu) betrunkene Fahrgästin aus dem Bus geworfen. Daraufhin wurde diese Sendung ins Leben gerufen, in der verschiedene Personen zu Wort kommen, so auch die Bloggerin Lisa Faust, die den Vorfall miterlebte.

Es geht um die Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln, über Zivilcourage und über Möglichkeiten, in der Not zu helfen.



