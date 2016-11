1994 fanden sich Stu & The Big Jump als Stu & The Bouncing Balls um den Pianisten Sven T. Uhrmann (Stu) zusammen, um den Swing, Jitterbug, Boogie Woogie und Lindy Hop wiederzubeleben. Sie gehören seither zu den Veteranen einer Bewegung, die in den USA und England auf Jazz-Festivals, Konzerten und in den Medien wie vor 70 Jahren wahre Triumphe feiert. Im Backstage-Interview sind Kerstin Belz und Stu bei Moderator Rainer Schmidt zu Gast.



Dienstag 22.11.16 02:00, 06:10, 10:16, 14:25, 19:07

Donnerstag 24.11.16 00:40, 04:46, 08:55, 13:02, 16:30

Freitag 25.11.16 21:00

Samstag 26.11.16 10:26, 21:50

Sonntag 27.11.16 09:15, 20:36

Montag 28.11.16 08:01