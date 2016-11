Unser Moderator Rainer Schmidt hat in diesem Backstage-Interview Kerstin Belz und Stu Uhrmann von der Band Stu & The Big Jump zu Gast. Die beiden erzählen über die Gründung der Band, wie ihr letztes Swing-Battle ablief und überhaupt von dem ganzen Ambiente und den Orten an denen sie auftraten und -treten, wie der Admiralspalast Berlin und das Studio 1 von Kanal 21 und was noch so alles in ihrer verswingten und extrem tanzbaren Musikwelt geschieht.

Musikalische Häppchen reichen wir in dieser Sendung, das komplette Menu serviert euch unser Lieblingssender nrwision ab der 47. Kalenderwoche und etwas eher schon online.