Es ist noch nicht so lange her als das Sturmtief Friederike über Deutschland zog. Wir haben die Menschen in der Innenstadt in Bielefeld nach ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Sturm und seinen Folgen befragt.



