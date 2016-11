Supersonic Stereos

Goetz Stabenow und Bastian Frank haben sich zu unserem Moderator Benjamin Hacker gesellt zwecks Backstage-Interview. Getreu dem Motto „Grunge ist nicht tot“ bewegt sich ihr Musikstil im Bereich des guten, ehrlichen und eingängigen Rock. Ihre Texte sind melancholisch und emotional. Jeder in der Band bringt seine Ideen und Gefühle mit in die Band. Wie ihre Musik klingt, seht ihr in Ausschnitten in diesem Clip – das komplette Konzert gibt es ab Montag bei nrwision und ab heute auch online.