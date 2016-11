Philip „Ralf“ Heermann und Filipe de la Torre sind im Backstage-Interview mit unserer Moderatorin Kim Sophie Hausner. Blues’n’Boogie, das ist für die 5 von The Bluesanovas wild und frisch. Sie orientieren sich an den Klassikern, gehen aber genauso ihren eigenen Pfad. Die noch recht junge Band bringt unser Studio 1 zum Schwingen, was man in den Ausschnitten aus ihrem Fernsehkonzert-Auftritt sehr schön sehen und insbesondere hören kann! Die komplette Aufzeichnung gibt es bereits in der Mediathek von nrwision und ab nächste Woche dann auch im dortigen TV-Programm.