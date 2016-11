Sie kommen aus Münster und ihr Ziel ist der Blues mit all seinen Facetten. Das lernen wir auch schon aus ihrem Bandnamen „The Bluesanovas“ – sozusagen mit der Muttermilch aufgesaugt.

Sie orientieren sich an großen Vorbildern, gehen aber unbedingt auch ihren eigenen Weg. Ihr Repertoire ist vielseitig: Klassischer Chigago Blues, feuriger Texas Blues, swinglastiger Jump- und Westcoast Blues … alles, was das Bluesherz begehrt!

Ihrem grandiosen Fernsehkonzertauftritt vorweg kommt das Backstage-Interview, durch das unsere Moderatorin Kim Sophie Hauser führt.



