Das Unausgesprochene, Themen, die oft verschwiegen werden, hat sich die Band The Dark Unspoken auf die Fahne geschrieben. Ihren ureigenen Sound entwickeln sie seit 1997 mit Einflüssen aus den 80er bis 2000er, von Wave bis Dark Electro. Zwei von ihnen, Darkun und Micha, haben sich in unserem Studio 2 mit unserer Moderatorin Joy Agwunedu für ein Backstage-Interview getroffen. Zum Interview gibt es Ausschnitte aus ihrem musikalischem Fernsehkonzert-Auftritt in Studio 1 und das komplette Konzert gibt es ab dem 31.10 bei unserem Lieblingssender nrwision zu sehen.