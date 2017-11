Echt, gefühlvoll, direkt und mit viel Kraft aus der Seele gesungen und gespielt. Das ist die unverwechselbare Musik von The Elmar Burnette 5.

In einer raffiniert abgestimmten Mischung werden spannende Eigenkompositionen gekonnt kombiniert mit unvergessenen Raritäten, die selbst für Kenner dieser Musik überraschend sind. Sie fahren ein Programm, das es dem Publikum schwer macht, still sitzen zu bleiben. Und genau das erlebte auch das Fernsehkonzert-Publikum!



Dienstag 28.11.17 22:30

Mittwoch 29.11.17 07:35, 16:45

Freitag 01.12.17 00:40, 09:50, 21:00

Samstag 02.12.17 02:55, 16:55

Sonntag 03.12.17 06:55, 21:00

Montag 04.12.17 11:05