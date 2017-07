Im Backstage Interview bei unserem Moderator Richard Beißel geht es heute nicht nur informativ, sondern auch adelig zu: Pascal und Yvi von The Royal And The Wylde geben sich die Ehre. Sie spielen feinsten Britpop und sind schon lang in der Musikszene unterwegs.

