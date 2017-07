The Royal And The Wylde

Germans can’t play Britpop? – Here we go.

Mit Hilfe des kitschigen Charmes der 90er Jahre und einem stetigen Augenzwinkern machen die fünf abgebrühten Provinzkids und der Bluesman aus der Großstadt den Rock’n’Roll wieder salonfähig.

Mehr erfahren wir über The Royal And The Wilde im Backstage-Interview, durch das unser Moderator Richard Beißel führt.



Dienstag 11.07.17 01:30, 06:45, 12:05, 17:10, 19:45

Donnerstag 13.07.17 01:35, 06:50, 12:05, 17:10

Freitag 14.07.17 21:00

Samstag 15.07.17 01:50, 14:00

Sonntag 16.07.17 02:10, 14:25

Montag 17.07.17 02:35, 14:50