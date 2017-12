Schon zum dritten Mal ist Till Hoheneder zu Gast bei uns in der Meisenstraße im Fernsehkonzert. Er ist gern hier und wir haben ihn ebenso gern bei uns, weil er nicht nur ein sehr sympathischer Mensch ist, sondern auch immer feine Musik dabei hat. Mit seiner Band The Slowhand All Stars covert er Musik aus den 70ern. Warum, das und noch viel mehr erzählt er in diesem Backstage-Interview.