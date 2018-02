Klassischer Bluesrock mit einer guten Ladung Psychrock beschreibt die Musik des Rockquartetts Travelin‘ Waters eigentlich am besten. Ihre energetischen Bühnenperformances, so auch beim Fernsehkonzert, prägen sich durch einen wuchtigen, groovigen Bass, kombiniert mit rockigen Drums und mal harmonisch, mal verzerrt klingenden Gitarren.

Vorab gaben sie uns ein Backstage-Interview, in dem wir mehr über die Band erfahren.



Dienstag 27.02.18 01:25, 05:05, 08:50, 12:30, 16:15

Donnerstag 01.03.18 01:10, 04:50, 08:35, 12:15, 15:55

Freitag 02.03.18 21:00

Samstag 03.03.18 09:20, 20:55

Sonntag 04.03.18 07:15, 18:50

Montag 05.03.18 05:15, 16:50