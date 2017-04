In Bielefeld sind in diesem Jahr 24 Osterfeuer von der Stadt Bielefeld genehmigt worden – eines davon ist das Ubbser Osterfeuer, das zum 33. Mal stattfand.

Unsere fleißigen Praktikanten Lutz Warnecke und Shervin Moallem waren gestern dort und haben sich mal umgesehen.

In diesem Sinne: Frohe Ostern! 🙂