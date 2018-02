Der Kampfsportler Umut Tok bietet in seinem „PAT Club und Gesundheitscenter“ Rehabiliationstraining, aber auch Taekwondo und K1-Kickboxen an.

In dieser speziellen Kickbox-Spielart bestreitet er auch nationale und internationale Wettkämpfe.

Beim normalen Kickboxen wird mit Händen und Füßen oberhalb der Gürtellinie geschlagen. Dabei wird mit Kopf- und Schienbeinschoner, in langer Hose und T-Shirt gekämpft. Das K1-Kickboxen wird im Gegenteil ausgeführt. Treffer mit Fuß oder Faust dürfen auf dem kompletten Körper gelandet werden, es wird in kurzer Hose, freiem Oberkörper und ohne Schienbeinschoner gekämpft.



