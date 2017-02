Sänger Chris Richter und Bassist Holger George der Band Universe sind zu Gast an unserer Backstage-Theke. Im Soundcheck-Trubel in Studio 1 hat Moderator Alexej Weidemann sie in unser Studio 2 gebeten.

Herausgekommen ist ein informatives Interview, in dem es unter anderem um Lebensunterhalt und Beständigkeit geht und intellektuell wird es auch. Das komplette Fernsehkonzert ist bald bei unserem Lieblingssender nrwision zu sehen.