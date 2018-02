In dieser Woche geht es in unserer Umfrage um den Valentinstag. In der Fußgängerzone von Bielefeld haben wir die Passanten befragt, was sie von Geschenken zum Valentingstag halten. Die Meinungen gingen weit auseinander.



Montag 12.02.18 18:00, 20:40, 22:15

Dienstag 13.02.18 03:14, 06:53, 11:50, 15:30, 19:59

Donnerstag 15.02.18 00:27, 04:30, 08:10, 13:05, 16:45

Freitag 16.02.18 19:35

Samstag 17.02.18 06:58, 16:55

Sonntag 18.02.18 04:05, 14:03

Montag 19.02.18 01:12, 11:13