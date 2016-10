Mit dem Studioalbum „Never Goin Back“ aus dem Jahr 2013 und dem brandgefährlichen Nachfolger „Live & On Fire“ schlugen sie tsunamiartige Wellen: Das in Perth, Australien beheimatete Rock-Trio VDELLI, die das weit entfernte Europa mit ihrer Musik regelrecht überrollten. Die offene Konfrontation mit ihren inneren Dämonen im Zusammenspiel mit Musik, die nach vorne stürmt, kommt bei Fans und Kritikern gleichermaßen gut an.

Vor dem Fernsehkonzert gibt es das traditionelle Backstage-Interview, durchgeführt von unserer Moderatorin Lena Voßmann.



Montag 24.10.16 22:05

Dienstag 25.10.16 02:40, 07:15, 11:50, 19:20

Mittwoch 26.10.16 22:45

Donnerstag 27.10.16 03:20, 07:50, 12:25

Freitag 28.10.16 21:00

Samstag 29.10.16 07:55, 19:30

Sonntag 30.10.16 06:00, 17:35

Montag 31.10.16 05:10