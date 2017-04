Verkaufsoffene Sonntage bald vorbei?

Auf Druck der Gewerkschaften hat sich die Werbegemeinschaft Paderborn bereits dazu entschlossen, in diesem Jahr keine verkaufsoffenen Sonntage mehr zu veranstalten. Auch in Bielefeld könnte es bald so kommen.

Die Frage der Woche fühlt den Bielefelder*innen auf den Zahn, wie sie eine solche Entwicklung beurteilen.



Montag 01.05.17 18:00, 21:37, 22:25

Dienstag 02.05.17 03:05, 07:45, 12:25, 20:15

Mittwoch 03.05.17 20:25

Donnerstag 04.05.17 01:40, 06:20, 11:00, 15:40

Freitag 05.05.17 20:27

Samstag 06.05.17 05:30, 14:30, 23:34

Sonntag 07.05.17 08:35, 17:39

Montag 08.05.17 02:44, 11:45