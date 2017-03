Wer wissen will, was moderner Psychedelic Rock ist, sollte sich die Musik von Vibravoid zu Gemüte führen. Akustisch und visuell ein enormer Genuss auf jeder Veranstaltung und jetzt auch im Fernsehkonzert. Und das schon zum 2. Mal (2011er Konzert), was für eine Freude!

Dazu ein informatives Backstage-Interview, das Moderator Tobias Schunke für uns mit der Band geführt hat. Und es geht dabei naturlemon um Psychedelic, Drogen und … ein altes Thema, das sie immer noch bewegt.



Dienstag 28.03.17 02:10, 06:40, 11:15, 15:45, 19:10

Donnerstag 30.03.17 00:40, 05:11, 09:45, 14:17

Freitag 31.03.17 21:00

Samstag 01.04.17 00:25, 12:30

Sonntag 02.04.17 00:37, 12:45

Montag 03.04.17 00:51, 13:00