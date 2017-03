Sie machen Psychedelic Rock und das hört man nicht nur, sondern sieht es auch. Deshalb haben wir Vibravoid gern ein zweites Mal in unser Studio gebeten zum Fernsehkonzert. Das gibt es in Ausschnitten zu sehen in diesem Backstage-Interview, durch das unser Moderator Tobias Schunke führt. Es geht um Psychedelic im Allgemeinen und Speziellen.

Das komplette Konzert gibt es Ende der Woche bei unserem Lieblingssender nrwsion online zu sehen und nächste Woche außerdem im TV.

