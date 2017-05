In dieser Ausgabe stellen sich einige Geflüchtete persönlich vor und sprechen über ihre Pläne bzgl. Schule und Studium. In zwei kurzen Sketchen werden Situationen aus ihrem Alltag nachgestellt, in denen es zu Wortmissverständnissen kam. In unserer Umfrage geht es um die verschiedenen Bedeutungen von „Heimat“.



Sonntag 21.05.17 04:10, 19:25

Montag 22.05.17 10:40