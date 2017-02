Tanz ist Ausdruck. Tanz ist Lebensfreude. Tanz ist … ja, was bedeutet Tanzen den Menschen eigentlich? Unser Frage der Woche – Team war für diese Frage an einem Ort, an dem viel getanzt wurde – dem Landespresseball NRW 2016 in Bad Oeynhausen.

Prominente und Besucher*innen der Ballveranstaltung bekamen die Gelegenheit, ihr Verhältnis zum Tanzen in unser Mikrofon zu sprechen.



Samstag 25.02.17 00:30, 14:00

Sonntag 26.02.17 03:30, 16:55

Montag 27.02.17 06:25