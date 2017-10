Halloween war ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet und kam mit den zahlreichen irischen Einwanderern im 19. Jahrhundert in die Vereinigten Staaten.

Macht es Sinn, Halloween in Deutschland zu feiern oder ist es nur Kommerz? Wir waren für euch in der Bielefelder Innenstadt und haben gefragt: Was halten Sie von Halloween?



Montag 23.10.17 18:05, 22:35, 23:50

Dienstag 24.10.17 04:20, 08:48, 13:15, 19:10

Mittwoch 25.10.17 23:08

Donnerstag 26.10.17 03:25, 07:55, 12:25, 16:55

Freitag 27.10.17 20:40

Samstag 28.10.17 13:35

Sonntag 29.10.17 02:40, 16:45

Montag 30.10.17 06:50