Was war das größte Glück in Ihrem Leben?

Menschen definieren „Glück“ unterschiedlich. Was allerdings das persönliche Glück betrifft, hat jeder auch unterschiedliche Ereignisse selbst erlebt. Was diese Ereignisse sind, erfuhren wir in der Innenstadt von Bielefeld von den Bürgerinnen und Bürgern.



Montag 19.09.16 18:00, 20:55, 23:15

Dienstag 20.09.16 02:25, 05:35, 08:45, 11:53, 15:02, 18:15

Mittwoch 21.09.16 22:45

Donnerstag 22.09.16 01:37, 04:45, 07:55, 11:05, 14:15, 17:20

Freitag 23.09.16 22:45

Samstag 24.09.16 07:58, 17:10

Sonntag 25.09.16 02:20, 11:34, 20:45

Montag 26.09.16 06:00, 15:10