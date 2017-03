Wehe, wenn der Bernert kommt! – Teil 3

Im dritten und letzten Teil haben wir wieder Willibald A. Bernert vor der Kamera, der mit unserem Moderatorenteam Kim Hausner und Reik Schröder zusammen in Erinnerungen schwelgt.

Der ostwestfälische Malermeister, Foto-Journalist und Filmemacher hat eine Menge erlebt und auch eine Menge gefilmt. In dieser Sendung gibt es „Mein westfaulen Land in dieser Zeit!“, den legendären „Harry, der Zackenbarsch“ und „Rübenstein“ zu sehen. Zu den Filmen erzählt Willibald interessantes Hintergrundwissen, aber auch zum Beispiel zum WWF-Club.



Montag 20.03.17 23:55

Dienstag 21.03.17 05:10, 10:20, 15:25, 19:40

Mittwoch 22.03.17 23:30

Donnerstag 23.03.17 04:25, 09:35, 14:45

Freitag 24.03.17 23:10

Samstag 25.03.17 09:55, 21:00

Sonntag 26.03.17 09:05, 20:05

Montag 27.03.17 07:15