Weihnachten anderswo, deutsche Aussprache, freies WLAN uvm.

In der dritten Ausgabe unsere Magazins Begin Your Integration haben wir wieder viele Beiträge für euch produziert. Weihnachten ist in dieser Sendung ein großes Thema:

In unserer Umfrage wollten wir wissen, wie die Menschen in anderen Ländern Weihnachten feiern. // Ein ehemalige Lehrerin aus Deutschland erzählt von den weihnachtlichen Traditionen aus ihrer Kindheit // Freizeitmöglichkeiten für Kinder in den Ferien, zum Beispiel im Kultur3Eck Bi-Ost // Wusstest du, dass … (Unnütze Fakten über Deutschland) // Challenge deutsche Aussprache // Sprache erlernen: Vergleich Bücher und Apps // Musikclip: Typisch deutsche Dinge // Weihnachts-Cartoon // Freies WLAN in Bielefeld – Möglichkeiten und Risiken