Weihnachten, Religionen, Fahrräder, Silvester

Der warmherzige Weihnachtmann und sein bezaubernder Engel moderieren die Weihnachtsausgabe von „Begin Your Integration“. Freut euch wieder auf viele prächtige und abwechslungsreiche Filmchen!!! ->

Das finden Bielefelder an den Deutschen merkwürdig! / So schaffen es verschiedene Religionen harmonisch zusammen zu leben! / Tolle Fahhräder für Geflüchtete bei „Fahrräder bewegen Bielefeld e.V.“ / Ein leckeres Rezept für festliche Kekse! / So feiern Deutsche Silvester / „Jingle Bells“ in unterschiedlichen Sprachen

Die Sendung bei NRWision