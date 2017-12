Women’s Place, Kinderzirkus, Ersthelfer, Weihnachtszeit

In der Weihnachtsausgabe unseres Sozialmagazins Bielefeld Sozial wird gebastelt und erklärt, wie man die Feiertage minimalistischer und umweltfreundlicher gestalten kann.

Dazu haben wir folgende Beiträge produziert: Women’s Place: Die Künstlerin Marie-Pascale Gräbener leitet ein Kunstprojekt an, das sich ausschließlich an Frauen richtet. / Kinderzirkus: Hier lernen Kinder im Rahmen eines Workshops, wie ein Zirkus funktioniert. /Ersthelfer: Wir waren bei einem Kurs dabei, in dem es um Erste Hilfe geht. / Umfrage: Soziales Engagement zur Weihnachtszeit.



