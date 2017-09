Young Refugees TV – Schulregeln, Mädchentreff Bielefeld, Fussballtraining

Heute vergleichen Schüler*innen die Schulregeln in unterschiedlichen Ländern. Wisst ihr in welchem Land die Schulnote 1 die Beste ist? Außerdem erfahren wir, was es alles an Freizeitaktivitäten im Mädchentreff Bielefeld gibt. Zu guter Letzt gibt es einen Beitrag zum Thema Fussball: Junge Geflüchtete erzählen, was sie alles beim Fussballtraining gelernt haben.



Montag 02.10.17 22:50

Dienstag 03.10.17 04:05, 09:20, 14:20, 18:05

Mittwoch 04.10.17 20:40

Donnerstag 05.10.17 03:05, 08:25, 13:40

Freitag 06.10.17 18:50

Samstag 07.10.17 07:35, 19:35

Sonntag 08.10.17 07:40, 19:40