Yvi Wylde And Her Brothers From Other Mothers

„Denen werden wir mal so richtig in den Musikgeschmack kacken“ … in der Tat, genau das machen die drei durchgeknallten Hippie-Blueser des Yvi Wylde Trios auch.

Charmant wird dem Blues alles Traditionelle entzogen, sämtliche fiese Sounds der 80er werden ausgepackt und auch die funky Discoszene der 70er wird mit einem stetigen Augenzwinkern ordentlich durch die Mangel genommen. Das rotzige Hendrix angehauchte Gitarrenspiel sowie das ein oder andere Jazz Lick machen den Glamrock-Disco-Blues der Band definitiv zu einem Erlebnis.

Vorab gibt es das obligatorische Backstage-Interview, durch das unser Moderator Richard Beißel führt.