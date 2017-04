Yvi Wylde ist zu Gast bei unserem Moderator Richard Beißel und sie hat einen ihrer „Brothers From Other Mothers“, Rolf Hering, mitgebracht. Wir erfahren einiges über ihre Musik, die auch schon in Ausschnitten aus ihrem Fernsehkonzert zu sehen ist. Das komplette Konzert ist nach Ostern bei unserem Lieblingssender nrwision zu sehen.

