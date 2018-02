Zukunftswunsch, Bus-Haltestellen, Fortschritt

Während einer multikulturellen Feier freuen sich einige junge Erwachsene, auch mal vor der Kamera etwas über sich selbst und ihre Wünsche für die Zukunft erzählen zu können.Wie sicher sind die Bus-Haltestellen in Bielefeld? Und was könnte man noch besser machen? Antworten gibt es in unserer Umfrage. Ein Deutschkurs nach dem anderen … Wie schön es doch ist, zurückzublicken und den eigenen Fortschritt zu sehen.



