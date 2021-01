10 Jahre KulturScouts OWL – Teil 2

“KulturScouts OWL” ist ein Projekt, das sich an Schüler*innen weiterführender Schulen richtet. Ziel der “KulturScouts” ist es, den Jugendlichen regionale Kulturangebote näherzubringen. 2020 feiert das Projekt sein 10-jähriges Bestehen. Im zweiten Teil der Jubiläumssendung spricht Moderator Detlev Schmidt mit Hildegard Kaluza. Sie ist Abteilungsleiterin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Hildegard Kaluza blickt auf die Geschichte der “KulturScouts OWL” zurück. Außerdem stellt sie Programme vor, mit denen die Landesregierung die kulturelle Bildung an Schulen fördert. Bei “Kultur und Schule” zum Beispiel können Schüler*innen selbst kreativ werden. Christiane Bröckling, Geschäftsführerin von “Bildungspartner NRW”, präsentiert die Bildungs-App “BIPARCOURS”. Mit dieser können Schüler*innen in multimedialen Rätseln auf Entdeckungsreise durch NRW gehen. Außerdem: ein Quiz zu zehn Jahren “KulturScouts OWL”.