Sahil Durham – Lehrer im Interview, Sport in der Corona-Zeit

Sahil Durham ist ein Lehrer, der in verschiedenen Ländern unterrichtete. Vor zwei Jahren kam er aus politischen Gründen nach Deutschland. Nun möchte er auch hierzulande als Lehrer arbeiten. Reporter Kamil Ilbegi spricht mit Sahil Durham im Interview. Dabei erzählt er auch von seiner Vorliebe für Fahrräder. Außerdem in “Begin Your Integration”: Durch die Corona-Zeit ist es schwieriger geworden, einem Sport nachzugehen – vor allem Mannschaftssport. Trainer En zeigt Reporterin Jenny sportliche Übungen, die man auch alleine machen kann. Dafür braucht man nur ein paar Wasserflaschen. Kulinarisches kommt von Reporter Jörg Rösler. In der Rubrik “Bielefood” erklärt er, wie man ein Leinsamenbrot backt.