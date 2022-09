111 Jahre Freie Scholle – Wie funktioniert eine Wohnungsbaugenossenschaft?

Gute Stimmung und ein bunter Mix von Menschen – so sah das Straßenfest der Freien Scholle Bielefeld am vergangenen Samstag aus. Aber was ist eigentlich eine Wohnungsbaugenossenschaft und wie funktioniert sie? Und ist dieses Modell noch zeitgemäß? Rede und Antwort stand uns am Rand der Festlichkeiten der Vorstandsvorsitzende Kai Schwartz.