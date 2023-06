Sieger der Herzen – Bürgermedienpreis 2023 in Essen

Wir möchten euch noch auf einen besonderen Preisträger des Bürgermedienpreises 2023 in Essen hinweisen. Den zweiten Platz in der Kategorie “Meinungsstark” hat Alexander Terzic für Kanal 21 im Format vom Stadtmagazin “gibt’s” gemacht. Alex hat sich sehr mutig und authentisch mit dem Thema Übergewicht auseinandergesetzt. Dieser unglaublich starke Kommentar ist unser Sieger der Herzen. Nehmt euch die Zeit, Alex zuzuhören. Denn die Themen Übergewicht und Bodyshaming sind leider immer noch sehr präsent in unserer Gesellschaft.