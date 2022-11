48 gibt´s ÖPNV in Bielefeld

Abgefahren! In dieser gibt´s Sendung dreht sich alles um den ÖPNV in Bielefeld. Unser Studiogast Cornelia Christian von moBiel hat sich den kritischen Fragen unseres Moderators Berry Vitusek gestellt und uns außerdem verraten, welche ihre Lieblingsstrecke in Bielefeld ist.

Ein Hoch auf unseren Busfahrer gab es dann noch für Marcel Kelch, der uns einen Blick hinter das Steuer gewährte. Wenn ihr also gleich noch eine lange Bahnfahrt vor euch habt, könnt ihr euch die Sendung auch noch nachträglich ansehen. Viel Spaß und fahrt vorsichtig!