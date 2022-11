gibt’s #49 Wohnraumverschwendung

Sammelbesichtigungen, Bewerbungsmappen und hohe Mieten. Die Wohnungssuche kann kräftezehrend sein, denn der Wohnraum ist knapp. Und doch gibt es noch immer Wohnungen, die seit Jahren leer stehen. Warum das so ist erzählt uns Tilman Rhode-Jüchtern, Vorsitzender des pro grün Bielefeld e.V. in unserem Stadtmagazin gibt´s.

Aber es gibt auch viele Menschen und Institutionen, die Wohnraum schaffen. Dazu zählt die Baugenossenschaft freie Scholle, die dieses Jahr 111 Jahre wurde. Zum Jubiläum hatten wir uns daher mit dem Vorstandsvorsitzenden der freien Scholle, Kai Schwatz getroffen.

Wo gibt´s denn sowas? Heißt es außerdem wie immer in unserem Straßenrätsel.