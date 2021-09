Abschied – Letzte Ausgabe

“Begin Your Integration” ist ein Magazin von und für geflüchtete Menschen. Es soll ihnen dabei helfen, die Sprache und Kultur in Deutschland besser zu verstehen. In der 48. und letzten Ausgabe von “Begin Your Integration” blicken die Moderator*innen und die Redaktion auf fünf Jahre Sendegeschichte zurück. Wie hat alles angefangen? Was war ihnen besonders wichtig? Die Abschieds-Folge zeigt, warum das Magazin nicht nur für die Zuschauer*innen eine Freude war. Zum Schluss erklärt das Team von “Begin Your Integration”, was das Sprichwort “Auf den Hund gekommen” bedeutet.